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Топ-10 отраслей в РФ с самыми высокими зарплатами возглавила добыча нефти и газа

10:30 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самые высокие зарплаты в России получают нефтяники и газовики, топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления, а также программисты. Такие данные в своем исследовании приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе информации Росстата (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, средняя зарплата в отрасли добычи нефти и газа составляет порядка 176,7 руб. Среди наиболее высокооплачиваемых профессий оказались также финансисты и страховщики с заработной платой в 155,5 тыс. рублей, представители авиационной отрасли с доходом 151,9 тыс. руб. и производители табачных изделий, средняя заработная плата которых составляет 142,3 тыс. рублей.

В десятку высокооплачиваемых отраслей вошли также аквакультура и рыболовство, железорудная промышленность (109 тыс. руб.).

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