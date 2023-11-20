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«Роснефть» и Алтайский край будут вместе развивать автотуризм

10:15 20.11.2023

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Фото с сайта www.rosneft.ru
Компания «Роснефть» и Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности договорились о сотрудничестве. Согласно подписанному на международной выставке-форуме «Россия» меморандуму, стороны будут выполнять совместные проекты, призванные стимулировать спрос на внутренний автомобильный туризм, повышение туристического потенциала Алтайского края, продвижение объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса автозаправок «Роснефти». Участники меморандума планируют содействовать созданию туристических маршрутов по региону, которые будут проходить с учетом розничной сети нефтяной компании. Также стороны будут добиваться повышения общего уровня комфорта туристов на территории туристических объектов Алтайского края, а также на объектах придорожного сервиса.

Напомним, «Роснефть» активно поддерживает развитие в РФ внутреннего туризма и уже выполняет несколько проектов, позволяющих популяризировать автотуризм в регионах. Компания называет одним из своих приоритетов развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на сети автозаправочных станций. Поскольку розничная сеть «Роснефти» - крупнейшая в стране по географическому покрытию, количеству заправочных станций и один из лидеров по узнаваемости и качеству топлива, это способствует развитию внутреннего автомобильного туризма.

Как уже сообщала «Независимая газета», выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на ВДНХ 4 ноября 2023 года и продлится по 12 апреля 2024 года. В построенном по авторскому дизайн-проекту павильоне «Роснефти» размещена экспозиция компании, позволяющая гостям узнать о нефтяной отрасли РФ, главных проектах компании, ее продукции, научных разработках и социальных проектах. Кроме того, в павильоне «Роснефти» действует кафе «Зерно», посетители могут попробовать блюда из нового фирменного меню компании: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое. Кроме того, в павильоне проходят различного рода события – например, дни различных регионов РФ, презентации важнейших проектов, мастер-классы. Анонсы событий, которые состоятся в павильоне «Роснефти», размещаются на официальных страницах компании в соцсетях.

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