Победу на президентских выборах в Аргентине одержал противник вступления страны в БРИКС
11:00 20.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Победу на президентских выборах в Аргентине одержал Хавьер Милей. Политик уже выступил с первым заявлением, в котором отметил, что страна находится в критическом состоянии и нуждается в радикальных реформах.
Милей подчеркнул, что обязательство Аргентины — это демократия, свободная торговля и мир. «Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — заявил он.
По итогам подсчёта 86,59% бюллетеней противник сотрудничества с Россией и вступления Аргентины в БРИКС, крайне правый политик Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав 55,95% голосов. Его соперник — министр экономики и кандидата от правых сил Серхио Масса признал поражение. Говорит Москва
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