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Азербайджан разоблачает неоколониальную политику Франции на международной арене — Алиев

12:00 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан как председатель в Движении неприсоединения уделяет особое внимание борьбе с неоколониализмом Франции и разоблачению этой страны на международной арене. Об этом говорится в приветствии президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции Движения неприсоединения по продвижению прав и расширению возможностей женщин в Баку.

«В рамках председательства Азербайджаном оказывается особое внимание борьбе с неоколониализмом. Азербайджан разоблачает на международных площадках политику неоколониализма Франции», — говорится в приветствии Алиева, которое зачитала председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Касаясь темы конференции, Алиев указал, что неоколониализм оказывает пагубное влияние и на права женщин. «Расширение прав и возможностей женщин является одной из главных тем на повестке дня Движения неприсоединения, — подчеркнул президент. — Огромный вклад женщин в различные сферы общественной и политической жизни, в том числе научную и культурную деятельность любой страны, неоценим».

«Освобождение наших земель после 30 лет армянской оккупации стало возможным именно благодаря неустанной работе женщин в направлении воспитания мужественных и готовых к самопожертвованию сынов. Кроме того, проводятся мероприятия по созданию условий для работы женщин на освобожденных от оккупации землях и территориях. В этом плане Движение неприсоединения обладает особой ролью», — добавил Алиев.

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