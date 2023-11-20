2023 год станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений — Вильфанд

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешний год станет самым жарким во всем мире с начала метеонаблюдений. Это обусловлено одновременно антропогенным и природным факторами, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Расчеты таковы, что ноябрь, декабрь и весь нынешний год станут рекордно жаркими», — сообщил он, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации.

По словам Вильфанда, это обусловлено двумя факторами: повышением концентрации газов, влияющих на парниковый эффект, и температуры в Тихом океане. «Был произведен анализ динамики малых газов, которые климатически активные, то есть определяют климат. Это окись углерода, закись азота и метан. Оказалось, что продолжается повышение их концентрации. <…> Это представляет собой огромную опасность в связи с сочетанием Эль-Ниньо (повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает глобальное влияние на климат во всем мире — прим. ТАСС)», — пояснил он.

Метеоролог отметил, что с большой степенью вероятности Эль-Ниньо будет продолжаться весной 2024 года. «Это говорит о том, что следующий год тоже не будет „холодным“, — сказал он.