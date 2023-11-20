0
0
0
НОВОСТИ

2023 год станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений — Вильфанд

11:32 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешний год станет самым жарким во всем мире с начала метеонаблюдений. Это обусловлено одновременно антропогенным и природным факторами, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Расчеты таковы, что ноябрь, декабрь и весь нынешний год станут рекордно жаркими», — сообщил он, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации.

По словам Вильфанда, это обусловлено двумя факторами: повышением концентрации газов, влияющих на парниковый эффект, и температуры в Тихом океане. «Был произведен анализ динамики малых газов, которые климатически активные, то есть определяют климат. Это окись углерода, закись азота и метан. Оказалось, что продолжается повышение их концентрации. <…> Это представляет собой огромную опасность в связи с сочетанием Эль-Ниньо (повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает глобальное влияние на климат во всем мире — прим. ТАСС)», — пояснил он.

Метеоролог отметил, что с большой степенью вероятности Эль-Ниньо будет продолжаться весной 2024 года. «Это говорит о том, что следующий год тоже не будет „холодным“, — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 20.11.2023
Израиль и ХАМАС отрицают, что стороны достигли соглашения об освобождении заложников
0
116
11:00 20.11.2023
Победу на президентских выборах в Аргентине одержал противник вступления страны в БРИКС
0
146
11:00 20.11.2023
За все время президентства рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня - опрос
0
121
10:30 20.11.2023
Топ-10 отраслей в РФ с самыми высокими зарплатами возглавила добыча нефти и газа
0
170
10:15 20.11.2023
«Роснефть» и Алтайский край будут вместе развивать автотуризм
0
193
10:10 20.11.2023
На открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 90,01 руб., евро — до 97,94 руб.
0
180
10:00 20.11.2023
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни
0
201
09:25 20.11.2023
На выборах в 4 из 6 городов кандидаты от правящей в Молдавии проиграли
0
267
09:15 20.11.2023
В Атлантическом океане едва не утонула британская атомная подлодка - СМИ
0
286
09:05 20.11.2023
Кризису в сфере безопасности способствует продажа американского вооружения - ЦТАК
0
273

Возврат к списку