2023 год станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений — Вильфанд
11:32 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешний год станет самым жарким во всем мире с начала метеонаблюдений. Это обусловлено одновременно антропогенным и природным факторами, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Расчеты таковы, что ноябрь, декабрь и весь нынешний год станут рекордно жаркими», — сообщил он, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации.
По словам Вильфанда, это обусловлено двумя факторами: повышением концентрации газов, влияющих на парниковый эффект, и температуры в Тихом океане. «Был произведен анализ динамики малых газов, которые климатически активные, то есть определяют климат. Это окись углерода, закись азота и метан. Оказалось, что продолжается повышение их концентрации. <…> Это представляет собой огромную опасность в связи с сочетанием Эль-Ниньо (повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает глобальное влияние на климат во всем мире — прим. ТАСС)», — пояснил он.
Метеоролог отметил, что с большой степенью вероятности Эль-Ниньо будет продолжаться весной 2024 года. «Это говорит о том, что следующий год тоже не будет „холодным“, — сказал он.
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