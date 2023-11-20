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Трамп, придя к власти, не прекратит конфликт на Украине — Азаров

12:05 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах не прекратит конфликт на Украине, так как Вашингтон стремится истощить ресурсы РФ. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

«Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то прекратится конфликт на Украине. Не верю <…>. Финальная точка — вымотать Россию максимально. И у них есть, через кого реализовывать эту свою политику. И США будут стоять на этом до тех пор, пока действующий киевский режим не будет устранен», — написал Азаров в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, власти США будут делать все возможное, чтобы конфликт продолжался.

Ранее Трамп заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы «с легкостью» в течение 24 часов завершить конфликт на Украине.

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