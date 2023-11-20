ВВС Индии подняли в воздух истребители из-за неопознанного летающего объекта

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восточное командование ВВС Индии 19 ноября подняло в воздух истребители Rafale для обнаружения замеченного в небе над Импхалом — столицей восточного штата Манипур — неопознанного летающего объекта. Об этом сообщает агентство ANI.

«Неопознанный летающий объект был визуально зафиксирован диспетчерской службой аэропорта Импхала и системой противовоздушной обороны. Для обнаружения НЛО вылетели два истребителя Rafale. В ходе выполнения ими полетов на низкой высоте неопознанный летающий объект обнаружен не был», — цитирует агентство источники в командовании ВВС.

Как сообщил журналистам один из руководителей аэропорта, «довольно крупный объект» летал более часа. Из-за его появления все полеты в аэропорту Импхала были остановлены на несколько часов. Три авиалайнера с пассажирами простояли на ВПП более трех часов, а два прибывающих рейса были перенаправлены в Калькутту.