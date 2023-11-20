0
0
138
НОВОСТИ

ВВС Индии подняли в воздух истребители из-за неопознанного летающего объекта

12:20 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восточное командование ВВС Индии 19 ноября подняло в воздух истребители Rafale для обнаружения замеченного в небе над Импхалом — столицей восточного штата Манипур — неопознанного летающего объекта. Об этом сообщает агентство ANI.

«Неопознанный летающий объект был визуально зафиксирован диспетчерской службой аэропорта Импхала и системой противовоздушной обороны. Для обнаружения НЛО вылетели два истребителя Rafale. В ходе выполнения ими полетов на низкой высоте неопознанный летающий объект обнаружен не был», — цитирует агентство источники в командовании ВВС.

Как сообщил журналистам один из руководителей аэропорта, «довольно крупный объект» летал более часа. Из-за его появления все полеты в аэропорту Импхала были остановлены на несколько часов. Три авиалайнера с пассажирами простояли на ВПП более трех часов, а два прибывающих рейса были перенаправлены в Калькутту.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 20.11.2023
Шеф Пентагона обсудит в Киеве вопрос поддержки ВСУ для ведения боев зимой
0
14
13:05 20.11.2023
Дефицит федерального бюджета не превысит 1% ВВП в 2024–2026 гг. — Силуанов
0
44
13:00 20.11.2023
Российские силы уничтожили базу ВСУ под Артемовском
0
49
12:32 20.11.2023
Финляндия готовится полностью закрыть границу с РФ в ночь на среду — СМИ
0
123
12:05 20.11.2023
Трамп, придя к власти, не прекратит конфликт на Украине — Азаров
0
162
12:00 20.11.2023
Азербайджан разоблачает неоколониальную политику Франции на международной арене — Алиев
0
164
11:59 20.11.2023
Мэр Собянин: Москва – лидер в Европе по числу инновационных электробусов
0
155
11:32 20.11.2023
2023 год станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений — Вильфанд
0
182
11:20 20.11.2023
За все время президентства рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня - опрос
0
220
11:05 20.11.2023
Израиль и ХАМАС отрицают, что стороны достигли соглашения об освобождении заложников
0
219

Возврат к списку