Финляндия готовится полностью закрыть границу с РФ в ночь на среду — СМИ
12:32 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду. Об этом сообщила газета Iltalehti со ссылкой на источники.
По данным издания, правительство премьера Петтери Орпо может в понедельник принять решение о закрытии оставшихся КПП на границе с РФ. Закрыты эти КПП, как предполагается, будут в 00:00 по местному времени в среду (01:00 мск).
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