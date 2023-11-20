Финляндия готовится полностью закрыть границу с РФ в ночь на среду — СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду. Об этом сообщила газета Iltalehti со ссылкой на источники.

По данным издания, правительство премьера Петтери Орпо может в понедельник принять решение о закрытии оставшихся КПП на границе с РФ. Закрыты эти КПП, как предполагается, будут в 00:00 по местному времени в среду (01:00 мск).