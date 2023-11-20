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Дефицит федерального бюджета не превысит 1% ВВП в 2024–2026 гг. — Силуанов

13:05 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ не превысит 1% ВВП в 2024–2026 гг., при этом сформированный бюджет обеспечит сохранение макроэкономической сбалансированности и стабильности. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Если ценовая ситуация как сегодня сохранится, то ФНБ будет пополняться и мы будем устойчиво иметь бюджетный дефицит в пределах 1% [ВВП]. Если ситуация будет изменяться, будем корректировать и наши оценочные прогнозы. Бюджет в непростых условиях составлен с учетом реализации приоритетов с одной стороны и, с другой стороны, бюджет обеспечивает задачи макроэкономической стабильности и сбалансированности, о которых говорил президент», — сказал он.

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