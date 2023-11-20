НАТО опасается, что Россия подогревает сепаратистские настроения в БиГ — генсек

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО озабочена сепаратистскими настроениями в Боснии и Герцеговине (БиГ) и полагает, что они поддерживаются в том числе за счет предполагаемого «российского вмешательства». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Сараеве в ходе визита в Боснию и Герцеговину.

«НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Мы озабочены сепаратистской риторикой, равно как и зловредным иностранным вмешательством, в том числе из России. Это угрожает подорвать стабильность и реформы. Все политические лидеры [БиГ] должны работать, чтобы поддержать единство, создавать политические институты, добиваться примирения», — сказал Столтенберг. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО на сайте альянса.

Генсек подчеркнул, что НАТО привержена поддержке безопасности Боснии и Герцеговины, которая «важна для стабильности Балкан и стабильности Европы». Он пообещал продолжать активное практическое сотрудничество НАТО с этой страной и «поддерживать ее на пути евроатлантической интеграции». Столтенберг также приветствовал «успехи БиГ на пути интеграции в ЕС».

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Эти решения еще должны утвердить страны ЕС на саммите в Брюсселе в декабре.

Ранее ряд европейских источников отмечал, что страны Балкан недовольны крайне медленным процессом интеграции в ЕС, что в свою очередь ведет к обострению напряженности в регионе, в том числе между Белградом и Приштиной, а также к усилению центробежных сил в БиГ. В институтах ЕС и НАТО эти проблемы региона списывают на российское вмешательство.