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РФ обратила внимание на предвыборные заявления Милея, но будет судить о его делах — Песков

14:00 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона обратила внимание на заявления, которые в ходе кампании по выбору президента делал избранный лидер Аргентины Хавьер Милей, но будет судить о его поступках. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей сделал в ходе избирательной кампании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул: «Мы ждем, в частности, прояснений по многим вопросам, которые будут касаться наших двусторонних отношений».

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