В экочеллендже «БумБатл» приняли участие 2,5 миллиона россиян

14:15

Сбер стал победителем в категории «Бизнес» в четвёртом сезоне всероссийской экологической акции «БумБатл», ключевая цель которой – сокращение потребления бумаги, организация системы ее переработки и формирование экологической культуры. Всего за месяц с небольшим сотрудники и клиенты Сбера собрали и передали на переработку 280 т макулатуры.

Масштабная инициатива по сбору макулатуры стартовала 10 октября и проходила в поддержку нацпроекта «Экология». В этом году к «БумБатлу» присоединились более 2,5 млн участников из всех регионов страны. Они собрали порядка 100 тыс. тонн бумажных отходов, все они будут направлены на переработку.

«В этом году участие в «БумБатле» стало для команды Сбера настоящим корпоративным экочелленджем: по всей стране сотрудники привлекали к участию своих близких и приносили макулатуру из дома, в офисах были организованы командные и личные первенства, а также проходили различные конкурсы, например на креативное фото, – отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. – Культура ответственного потребления – действительно важная часть наших ESG-принципов. Банк и в своей повседневной деятельности сокращает потребление бумаги – например, с начала года нам удалось сократить её использование на 113 млн листов благодаря в том числе оцифровке бизнес-процессов».

Отметим, что участие в акции не ограничилось только сдачей макулатуры. Так, Сибирский банк Сбербанка во время акции организовал для жителей региона пункт приема макулатуры, а для сотрудников провел дополнительный конкурс по сбору вторичных отходов «Разделяя – сохраняй», в рамках которого можно было сдать на переработку мелкую электронную технику.

Сбер выступает традиционным партнером «БумБатла». Во время акции представители банка также провели экоуроки и лекции по раздельному сбору отходов, а также рассказали о переработке и лайфхаках экономного использования бумаги дома и в офисе на платформе по полезным привычкам и волонтерству «Сберегаем вместе».

«БумБатл» организован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» при участии Минприроды, Минпросвещения, Минобрнауки и Минспорта России. За реализацию социальных программ, соответствующих национальным целям, Сбер в 2023 году получил статус «Партнер национальных проектов России».