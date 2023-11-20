0
0
7
НОВОСТИ

Британия назвала важным сотрудничество с Россией на МКС - СМИ

14:12 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания считает важным продолжающееся сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС), несмотря на конфликт на Украине. Об этом заявила министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Мишель Донелан.

«Одна из вещей, поразивших меня за 25 лет [работы МКС], что и в условиях множества конфликтов и перемен, особенно сейчас, когда в [один из них] вовлечена РФ, [сотрудничество] продолжается», — приводит слова Донелан, посетившей центр управления полетами НАСА, газета The Daily Telegraph. — Это действительно демонстрирует, насколько важна космическая повестка дня и как мы можем работать вместе над проектами».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 20.11.2023
Российские силы уничтожили базу ВСУ под Артемовском
0
68
11:18 19.11.2023
Наемники, воюющие на стороне ВСУ, расторгают контракты, побывав на поле боя - CNN
0
206
09:21 19.11.2023
ЦАХАЛ привел данные по числу погибших бойцов с начала наземной операции в Газе
0
217
09:15 19.11.2023
Ночью над Подмосковьем сбит украинский БПЛА
0
205
09:00 19.11.2023
Новая французская МБР успешно прошла испытания
0
201
19:30 18.11.2023
Летчик ВСУ совершил перелет на российскую сторону — организатор
0
236
17:30 18.11.2023
Морская авиация ЧФ перехватила семь безэкипажных катеров и катер с десантом ВСУ
0
226
15:00 18.11.2023
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в индийский порт Вишакхапатнам
0
207
13:00 18.11.2023
ВС РФ отразили 4 атаки ВСУ на донецком направлении, противник потерял до 240 военных
0
225
10:30 18.11.2023
ПВО сбила беспилотник в Брянской области
0
233

Возврат к списку