Британия назвала важным сотрудничество с Россией на МКС - СМИ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания считает важным продолжающееся сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС), несмотря на конфликт на Украине. Об этом заявила министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Мишель Донелан.

«Одна из вещей, поразивших меня за 25 лет [работы МКС], что и в условиях множества конфликтов и перемен, особенно сейчас, когда в [один из них] вовлечена РФ, [сотрудничество] продолжается», — приводит слова Донелан, посетившей центр управления полетами НАСА, газета The Daily Telegraph. — Это действительно демонстрирует, насколько важна космическая повестка дня и как мы можем работать вместе над проектами».