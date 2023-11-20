Британия назвала важным сотрудничество с Россией на МКС - СМИ
14:12 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания считает важным продолжающееся сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС), несмотря на конфликт на Украине. Об этом заявила министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Мишель Донелан.
«Одна из вещей, поразивших меня за 25 лет [работы МКС], что и в условиях множества конфликтов и перемен, особенно сейчас, когда в [один из них] вовлечена РФ, [сотрудничество] продолжается», — приводит слова Донелан, посетившей центр управления полетами НАСА, газета The Daily Telegraph. — Это действительно демонстрирует, насколько важна космическая повестка дня и как мы можем работать вместе над проектами».
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