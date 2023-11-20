Пескову неизвестно о якобы продвигаемой Баку концепции «Западного Азербайджана»
14:32 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы продвигаемой Баку концепции «Западного Азербайджана».
«Я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что я не знаком с такими заявлениями Азербайджана на государственном уровне. Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа и необходимости выхода на готовность к заключению мирного договора», — сказал Песков журналистам. «Поэтому конкретно по этой части заявления господина Пашиняна я сейчас ничего не могу сказать», — добавил Песков.
Ранее Пашинян заявил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что он готовится к новым боевым действиям против Армении. По словам армянского премьера, на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном.
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