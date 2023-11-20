Отношения КНР и РФ выдержали испытания сложностями международной обстановки — Си Цзиньпин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайско-российские отношения выдержали испытания сложностями международной обстановки, Пекин намерен их развивать. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветствии участникам X Диалога Единой России и Коммунистической партия Китая. Текст приветствия зачитал руководитель отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цзяньчао.

«Мир вступил в новый период турбулентности и преобразований. Китайско-российские отношения выдержали испытания стремительными изменениями международной обстановки», — указал он.