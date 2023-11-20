Зеленский призвал не ждать быстрых перемен в ходе украинского конфликта

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинский конфликт завершится не быстро, и призвал не ожидать постоянной смены событий, как в кино.

«Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами будет постоянно меняться, что каждый день будут какие-нибудь сюрпризы. Но для наших воинов это не кино, это наша жизнь. Это ежедневная тяжелая работа. И завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но у нас нет права опускать руки. И мы не будем этого делать», — сказал он на встрече с представителями американского телеканала Fox News. Слова украинского лидера приводятся на его сайте.