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НОВОСТИ

Зеленский призвал не ждать быстрых перемен в ходе украинского конфликта

15:12 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинский конфликт завершится не быстро, и призвал не ожидать постоянной смены событий, как в кино.

«Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами будет постоянно меняться, что каждый день будут какие-нибудь сюрпризы. Но для наших воинов это не кино, это наша жизнь. Это ежедневная тяжелая работа. И завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но у нас нет права опускать руки. И мы не будем этого делать», — сказал он на встрече с представителями американского телеканала Fox News. Слова украинского лидера приводятся на его сайте.

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