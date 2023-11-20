СБ ООН мог бы дать Украине гарантии безопасности, условиться не брать ее в НАТО — Джеффри Сакс
21:20 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Безопасности ООН способен урегулировать кризис вокруг Украины, предоставив ей гарантии безопасности, а также условившись не принимать ее в НАТО. Такое мнение выразил американский политолог и экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, выступая в СБ ООН на открытых дебатах на тему «Продвижение устойчивого мира через совместное развитие».
«Этот совет может быстро положить конец войне на Украине, занявшись лежащими в ее основе политическими и экономическими причинами. На политическом фронте постоянной пятерке Совета Безопасности ООН следует согласовать предоставление Украине гарантий безопасности, одновременно условившись о том, что НАТО не станет расширяться на Украину, и сняв, таким образом, обеспокоенность России по поводу расширения НАТО», — убежден эксперт.
По его мнению, СБ ООН также «следует добиваться выработки прочного решения по госуправлению, касающегося этнических расколов Украины». «В политическом плане сильная заинтересованность Украины заключается в том, чтобы присоединиться к Европейскому союзу, сохраняя при этом открытые торговые и финансовые отношения с Россией и остальной частью Евразии. Торговой политике Украины следует быть инклюзивной, <…> позволяя Украине являться <…> экономическим мостом между востоком и западом Евразии», — полагает Сакс.
Как заявил политолог, «после свержения [украинского] президента [Виктора] Януковича в 2014 году населенные этническими русскими регионы [Украины] откололись от правительства, появившегося после переворота, и запросили защиту и автономию». «Минское <…> соглашение, поддержанное этим советом в резолюции 2202, предусматривало включение в Конституцию Украины региональной автономии. Однако соглашение так и не было выполнено Украиной, несмотря на поддержку со стороны Совета Безопасности», — отметил Сакс.
Он также рекомендовал Совбезу ООН создать «новый фонд мира и развития, чтобы содействовать мобилизации финансирования», необходимого «Украине и другим зонам военных действий» для работ по реконструкции.
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