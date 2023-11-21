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Морпехи ЧФ пресекают попытки ВСУ высадить десант на левый берег Днепра

09:20 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения черноморских морпехов пресекают все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении высадить своих десантников на днепровские острова и левый берег реки Днепр. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота на херсонском направлении специальной военной операции пресекают все попытки ВСУ осуществить высадку десанта на днепровские острова и левый берег реки Днепр», — говорится в сообщении.

Противник ежедневно несет потери убитыми и ранеными, а также теряет боевую технику на правом берегу Днепра при этих попытках высадки, добавили в министерстве. Там уточнили, что артиллерия и авиация еще на дальних подступах уничтожают командные пункты, места хранения вооружения и боевых бронированных машин украинских войск.

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