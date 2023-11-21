Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 руб, евро - ниже 96 руб

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара опустился во вторник на Мосбирже ниже 88 руб. впервые с 30 июня, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:10 мск, доллар снижался на 0,54%, до 87,92 руб.

К 07:19 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 88,04 руб. (-0,41%). В то же время евро потерял 0,2%, опускаясь до 96,51 руб., юань рос на 0,08%, до 12,328 руб.

Курс евро на Московской бирже опустился в ходе торгов во вторник ниже 96 руб. впервые с 30 июня, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:00 мск, евро снижался на 0,97% и торговался на уровне 95,76 руб.

К 07:19 мск курс евро замедлил снижение, до 96,51 руб. (-0,2%). В то же время доллар терял 0,41%, опускаясь до 88,04 руб., а юань находился на уровне 12,328 руб. (+0,08%).