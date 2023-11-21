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НОВОСТИ

Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев

10:05 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Германии Борис Писториус с необъявленным визитом прибыл в Киев. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым. Как отмечает газета, Писториус приехал в Киев утром во вторник на поезде.

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