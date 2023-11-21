Россия запретила въезд 11 депутатам Молдавии — МИД республики
10:20 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в качестве ответной меры на преследование русскоязычных СМИ в Молдавии запретила въезд в страну 11 депутатам парламента республики от контролирующей правительство Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом сообщил ТАСС официальный представитель молдавского МИД Игорь Захаров.
«Запрет на въезд в Россию получили 11 депутатов от Партии действия и солидарности», — сказал Захаров.
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