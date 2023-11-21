Россия запретила въезд 11 депутатам Молдавии — МИД республики

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в качестве ответной меры на преследование русскоязычных СМИ в Молдавии запретила въезд в страну 11 депутатам парламента республики от контролирующей правительство Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом сообщил ТАСС официальный представитель молдавского МИД Игорь Захаров.

«Запрет на въезд в Россию получили 11 депутатов от Партии действия и солидарности», — сказал Захаров.