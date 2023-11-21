Зеленский из страха потерять власть лишь приближает новый «майдан» — Володин
10:32 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский из страха перед будущим цепляется за власть, тем самым приближая неизбежность нового «майдана». Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
«Зеленский заявляет, что боится нового „майдана. Из страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового „майдана“, — написал Володин.
Председатель Госдумы напомнил, что 21 ноября 2013 года, произошли события на «майдане», «ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года». Также Володин рассказал о потерях, которые понесла Украина с февраля 2014 года. «Украина потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий. Более 10,5 млн человек бежали из страны, 11,2 млн человек сделали выбор быть вместе с Россией», — пишет он.
Кроме того, продолжил политик, экономика Украины разрушена, ВВП страны в прошлом году упал на рекордные 30,4%, пособия и пенсии не выплачиваются, а финансовая независимость потеряна.
«Украина — банкрот. Марионеточный киевский режим завел страну в тупик. Украинцев лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону», — резюмировал Володин.
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