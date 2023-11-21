Путин указал на ангажированную позицию СПЧ ООН по конфликту в Донбассе

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные институты в сфере прав человека, в том числе СПЧ ООН, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии демонстрируют свою ангажированность, заявил президент РФ Владимир Путин.

«К сожалению, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, — СПЧ ООН, Совет Европы и другие — продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи», — указал он в приветствии проходящей в Москве международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Текст телеграммы зачитал глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.