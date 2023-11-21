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Хуситы не освободят захваченное судно, пока Израиль не остановит операцию в Газе

12:00 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) не будет обсуждать судьбу захваченного им судна Galaxy Leader, пока Израиль и США не прекратят убийства палестинцев в секторе Газа. Об этом в ночь на вторник заявил член сформированного мятежниками Высшего политического совета республики Мухаммед Али аль-Хуси.

«Если Америка и Израиль остановятся и прекратят убивать палестинцев в [секторе] Газа, доставят воду, лекарства и продовольствие, тогда они смогут говорить об израильском корабле», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter). По его мнению, захват судна «соответствует принципу взаимности».

19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, хуситы захватили в водах Аденского залива израильское грузовое судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту. Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа подтвердил захват судна, добавив, что оно было отбуксировано к побережью Йемена, экипаж задержан.

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