Зеленский полагает, что конфликт на Украине не может завершиться вничью

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев считает невозможным завершение конфликта на Украине вничью, это было бы «неверным поворотом». Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

По словам Зеленского, иногда случаются «неверные повороты на перекрестках истории», например когда противникам Украины «удается подорвать международную поддержку и солидарность», а также «когда цивилизованный мир начинает искать компромиссы» и «идти на уступки».

«Мы проиграем, наивно думая, что с ними может быть ничья. Ничья невозможна», — отметил он. Зеленский добавил, что Украина стремится к «воссоединению в своих границах».

Другой угрозой, которая может привести к «неверному повороту на перекрестке истории», Зеленский назвал ситуацию, когда противникам «удается расколоть внутреннее единство».