В России заболеваемость ковидом выросла на 38,4% за неделю

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 38,4%, а число госпитализаций увеличилось на 16,9%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 55 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 82 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 39 731 человек, что на 32,5% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 93 человека умерли.