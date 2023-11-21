Совместные учения кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии проходят в Бенгальском заливе

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные военно-морские учения кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ и ВМС Индии проходят в Бенгальском заливе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

«Большой противолодочный корабль „Адмирал Трибуц“ и средний морской танкер „Печенга“ Тихоокеанского флота проводят в Бенгальском заливе совместное учение с кораблями Военно-морских сил (ВМС) Республики Индия», — сказали на флоте.

Отмечается, что накануне отряд кораблей ТОФ завершил мероприятия по плану делового захода в порт Вишакхапатнам.