В РФ работают 1,2 млн мигрантов из Таджикистана — материалы ко встрече Путина и Рахмона

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 млн трудовых мигрантов из Таджикистана проживают сейчас в России, отмечается в материалах Кремля ко встрече лидеров стран Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

«В России находится около 1,2 млн трудовых мигрантов из Таджикистана, пользующихся значительными преференциями. В частности, для таджикистанцев законодательно предусмотрен расширенный срок пребывания на российской территории без постановки на учет (15 дней), а также возможность оформления патента сроком до трех лет», — говорится в материалах.