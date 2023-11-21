0
0
79
НОВОСТИ

В РФ работают 1,2 млн мигрантов из Таджикистана — материалы ко встрече Путина и Рахмона

16:00 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 млн трудовых мигрантов из Таджикистана проживают сейчас в России, отмечается в материалах Кремля ко встрече лидеров стран Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

«В России находится около 1,2 млн трудовых мигрантов из Таджикистана, пользующихся значительными преференциями. В частности, для таджикистанцев законодательно предусмотрен расширенный срок пребывания на российской территории без постановки на учет (15 дней), а также возможность оформления патента сроком до трех лет», — говорится в материалах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 21.11.2023
Все цели и задачи СВО будут достигнуты — Песков
0
37
16:12 21.11.2023
Объемы поставок БПЛА в российские войска выросли в 16 раз — Шойгу
0
76
15:50 21.11.2023
58% россиян назвали Сбер лучшим российским банком
0
111
15:37 21.11.2023
Клиенты Сбера могут открыть счета со ставкой до 13% годовых
0
137
15:32 21.11.2023
Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении провалились — Шойгу
0
147
15:12 21.11.2023
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
0
171
15:00 21.11.2023
Ближневосточный конфликт может стать глобальным из-за разделения мира — президент Чехии
0
189
14:32 21.11.2023
Экс-главу УСБ СК Максименко, осужденного за коррупцию, нашли мертвым в колонии
0
242
14:12 21.11.2023
Украинский беспилотник уничтожен над Ростовской областью
0
243
14:00 21.11.2023
Зеленский опасается, что до конца года против него проведут «Майдан-3»
0
253

Возврат к списку