В РФ работают 1,2 млн мигрантов из Таджикистана — материалы ко встрече Путина и Рахмона
16:00 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1 млн трудовых мигрантов из Таджикистана проживают сейчас в России, отмечается в материалах Кремля ко встрече лидеров стран Владимира Путина и Эмомали Рахмона.
«В России находится около 1,2 млн трудовых мигрантов из Таджикистана, пользующихся значительными преференциями. В частности, для таджикистанцев законодательно предусмотрен расширенный срок пребывания на российской территории без постановки на учет (15 дней), а также возможность оформления патента сроком до трех лет», — говорится в материалах.
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