Объемы поставок БПЛА в российские войска выросли в 16 раз — Шойгу
16:12 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объемы поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в российские войска по сравнению с началом прошлого выросли в 16 раз, основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения — почти в 5 раз, бронетанкового вооружения — более чем в 3 раза. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в 5 раз, если говорить точно — в 4,9 раза, бронетанкового вооружения более чем в 3 раза, беспилотных летательных аппаратов в 16 раз», — сказал министр на заседании коллегии военного ведомства.
Шойгу отметил, что поставка средств поражения была увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности — в 5 раз.
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