Все цели и задачи СВО будут достигнуты — Песков
16:32 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не сомневается, что Россия выполнит все цели и задачи специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«У нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул он.
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