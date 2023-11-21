Все цели и задачи СВО будут достигнуты — Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не сомневается, что Россия выполнит все цели и задачи специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«У нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул он.