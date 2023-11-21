0
0
0
НОВОСТИ

Все цели и задачи СВО будут достигнуты — Песков

16:32 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не сомневается, что Россия выполнит все цели и задачи специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«У нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 21.11.2023
Объемы поставок БПЛА в российские войска выросли в 16 раз — Шойгу
0
43
15:32 21.11.2023
Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении провалились — Шойгу
0
58
14:12 21.11.2023
Украинский беспилотник уничтожен над Ростовской областью
0
80
13:20 21.11.2023
Совместные учения кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии проходят в Бенгальском заливе
0
85
09:20 21.11.2023
Морпехи ЧФ пресекают попытки ВСУ высадить десант на левый берег Днепра
0
114
15:32 20.11.2023
Средства ПВО РФ сбили пять украинских БПЛА, перехватили три снаряда HIMARS
0
195
13:00 20.11.2023
Российские силы уничтожили базу ВСУ под Артемовском
0
214
11:18 19.11.2023
Наемники, воюющие на стороне ВСУ, расторгают контракты, побывав на поле боя - CNN
0
307
09:21 19.11.2023
ЦАХАЛ привел данные по числу погибших бойцов с начала наземной операции в Газе
0
323
09:15 19.11.2023
Ночью над Подмосковьем сбит украинский БПЛА
0
295

Возврат к списку