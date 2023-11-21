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НОВОСТИ

ВСУ потеряли в ноябре более 13,7 тыс. военных, сообщил Шойгу

17:12 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала ноября потеряли свыше 13,7 тыс. человек, порядка 1 800 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны.

«Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1 800 единиц различного вооружения и военной техники», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что, понимая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск, много украинских военнослужащих сдаются в плен.

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