Китай поддержит работу РФ в качестве председателя БРИКС в 2024 году — Си Цзиньпин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай вместе с другими членами БРИКС поддержит председательство России в организации в следующем году. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку.

«Россия будет председательствовать в БРИКС в следующем году, Китай готов работать с другими членами, чтобы поддержать работу России и создать новую эпоху сотрудничества БРИКС», — сказал Си Цзиньпин.