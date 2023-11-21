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Китай поддержит работу РФ в качестве председателя БРИКС в 2024 году — Си Цзиньпин

17:40 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай вместе с другими членами БРИКС поддержит председательство России в организации в следующем году. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку.

«Россия будет председательствовать в БРИКС в следующем году, Китай готов работать с другими членами, чтобы поддержать работу России и создать новую эпоху сотрудничества БРИКС», — сказал Си Цзиньпин.

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