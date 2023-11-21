0
0
112
НОВОСТИ

Президент Ирана считает, что страны БРИКС вместо СБ ООН должны принять резолюцию по Газе

18:30 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Эбрахим Раиси считает, что Совет Безопасности (СБ) ООН не способен выполнить свои обязательства по установлению мира и стабильности в секторе Газа. Такое мнение он выразил, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку.

«В связи с неспособностью Совета Безопасности ООН выполнить свою миссию, гарантировав мир и стабильность в секторе Газа, страны БРИКС должны добиться принятия резолюции, обязывающей сионистский режим (Израиль — прим. ТАСС) остановить преступления против палестинского народа», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 21.11.2023
Столтенберг : Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы НАТО или региону со стороны РФ
0
30
17:12 21.11.2023
ВСУ потеряли в ноябре более 13,7 тыс. военных, сообщил Шойгу
0
80
16:12 21.11.2023
Объемы поставок БПЛА в российские войска выросли в 16 раз — Шойгу
0
94
15:32 21.11.2023
Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении провалились — Шойгу
0
93
14:12 21.11.2023
Украинский беспилотник уничтожен над Ростовской областью
0
105
13:20 21.11.2023
Совместные учения кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии проходят в Бенгальском заливе
0
110
09:20 21.11.2023
Морпехи ЧФ пресекают попытки ВСУ высадить десант на левый берег Днепра
0
143
15:32 20.11.2023
Средства ПВО РФ сбили пять украинских БПЛА, перехватили три снаряда HIMARS
0
216
13:00 20.11.2023
Российские силы уничтожили базу ВСУ под Артемовском
0
231
11:18 19.11.2023
Наемники, воюющие на стороне ВСУ, расторгают контракты, побывав на поле боя - CNN
0
326

Возврат к списку