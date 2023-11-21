Столтенберг : Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы НАТО или региону со стороны РФ

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альнс не видит никакой военной угрозы со стороны России членам блока. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе визита в Северную Македонию. Ее транслировала пресс-служба альянса.

«Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.