0
0
0
НОВОСТИ

Роль СБ ООН в поддержании международного мира первостепенна – заявление лидеров БРИКС

19:20 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) подтвердили первостепенную роль Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности на международном уровне. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам внеочередного онлайн-саммита БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы вновь подтвердили первостепенную роль СБ ООН в поддержании международного мира и безопасности», — отмечается в тексте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 21.11.2023
Столтенберг : Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы НАТО или региону со стороны РФ
0
30
17:12 21.11.2023
ВСУ потеряли в ноябре более 13,7 тыс. военных, сообщил Шойгу
0
80
16:12 21.11.2023
Объемы поставок БПЛА в российские войска выросли в 16 раз — Шойгу
0
94
15:32 21.11.2023
Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении провалились — Шойгу
0
93
14:12 21.11.2023
Украинский беспилотник уничтожен над Ростовской областью
0
105
13:20 21.11.2023
Совместные учения кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии проходят в Бенгальском заливе
0
110
09:20 21.11.2023
Морпехи ЧФ пресекают попытки ВСУ высадить десант на левый берег Днепра
0
143
15:32 20.11.2023
Средства ПВО РФ сбили пять украинских БПЛА, перехватили три снаряда HIMARS
0
216
13:00 20.11.2023
Российские силы уничтожили базу ВСУ под Артемовском
0
231
11:18 19.11.2023
Наемники, воюющие на стороне ВСУ, расторгают контракты, побывав на поле боя - CNN
0
326

Возврат к списку