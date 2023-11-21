Роль СБ ООН в поддержании международного мира первостепенна – заявление лидеров БРИКС

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) подтвердили первостепенную роль Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности на международном уровне. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам внеочередного онлайн-саммита БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы вновь подтвердили первостепенную роль СБ ООН в поддержании международного мира и безопасности», — отмечается в тексте.