Роль СБ ООН в поддержании международного мира первостепенна – заявление лидеров БРИКС
19:20 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) подтвердили первостепенную роль Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности на международном уровне. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам внеочередного онлайн-саммита БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке.
«Мы вновь подтвердили первостепенную роль СБ ООН в поддержании международного мира и безопасности», — отмечается в тексте.
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