0
0
131
НОВОСТИ

Заседание совета глав МИД стран ОДКБ пройдет без министра из Армении

20:21 21.11.2023 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел ОДКБ, совета министров обороны и комитета секретарей совета безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске.

Мирзоян сообщил об этом своему белорусскому коллеге Сергею Алейнику во вторник в ходе телефонного разговора, который инициировала белорусская сторона.

"В ходе разговора были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ", - говорится в сообщении МИД Армении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:15 21.11.2023
Власти КНДР заявили об успешном запуске разведывательного спутника. США осудили этот пуск
0
25
20:45 21.11.2023
Южноафриканские парламентарии выступили за разрыв дипотношений с Израилем
0
96
19:20 21.11.2023
Роль СБ ООН в поддержании международного мира первостепенна – заявление лидеров БРИКС
0
211
19:10 21.11.2023
Столтенберг : Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы НАТО или региону со стороны РФ
0
230
19:05 21.11.2023
Студенты придумали для Сбера новые суперпроекты – wow-сервисы
0
222
19:00 21.11.2023
Суд отказал Дмитрию Муратову* в исключении из списка иноагентов
0
250
18:50 21.11.2023
Лидеры БРИКС призвали к гуманитарному перемирию в Газе - заявление
0
233
18:30 21.11.2023
Президент Ирана считает, что страны БРИКС вместо СБ ООН должны принять резолюцию по Газе
0
243
17:40 21.11.2023
Китай поддержит работу РФ в качестве председателя БРИКС в 2024 году — Си Цзиньпин
0
287
17:12 21.11.2023
ВСУ потеряли в ноябре более 13,7 тыс. военных, сообщил Шойгу
0
318

Возврат к списку