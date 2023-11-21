Заседание совета глав МИД стран ОДКБ пройдет без министра из Армении

20:21 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел ОДКБ, совета министров обороны и комитета секретарей совета безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске.

Мирзоян сообщил об этом своему белорусскому коллеге Сергею Алейнику во вторник в ходе телефонного разговора, который инициировала белорусская сторона.

"В ходе разговора были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ", - говорится в сообщении МИД Армении.