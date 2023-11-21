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НОВОСТИ

Южноафриканские парламентарии выступили за разрыв дипотношений с Израилем

20:45 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент ЮАР поддержал предложение о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Об этом сообщил телеканал ENCA.

По его информации, за предложение о разрыве дипломатических отношений и закрытии посольства Израиля проголосовали 248 депутатов. В парламенте заявили, что меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня и не примет участие в переговорах при содействии ООН.

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