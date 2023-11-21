Власти КНДР заявили об успешном запуске разведывательного спутника. США осудили этот пуск

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск разведывательного спутника КНДР «Маллигён-1» на ракете «Чхоллима-1» прошел успешно, спутник выведен на орбиту. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Запуск разведывательного спутника „Маллигён-1“ на ракете-носителе нового типа „Чхоллима-1“ прошел успешно. Ракета-носитель следовала заданной траектории полета, в 22 часа 54 минуты (16:54 мск — прим. ТАСС) и 13 секунд спутник „Маллигён-1“ был выведен на орбиту», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты осуждают КНДР за запуск разведывательного спутника, считают, что он является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и приведет к дестабилизации ситуации в регионе. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

«Соединенные Штаты решительно осуждают КНДР за запуск космической ракеты-носителя с использованием технологии баллистических ракет, что является грубым нарушением многочисленных резолюций СБ ООН, повышает напряженность и может привести к дестабилизации ситуации с безопасностью в регионе и за его пределами», — утверждается в заявлении. Белый дом полагает, что при запуске были использованы технологии, связанные с северокорейской программой межконтинентальных баллистических ракет, и призывает страны мира осудить запуск, а Пхеньян — сесть за стол переговоров.