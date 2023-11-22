Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии и освобождении удерживаемых им заложников в обмен на заключенных из тюрем Израиля. Соответствующее заявление размещено в телеграм-канале ХАМАС.

«После многодневных трудных переговоров мы объявляем <…>, что мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта», — говорится в заявлении. В ХАМАС подтвердили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены «50 заключенных, женщин и детей, в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет» из израильских тюрем.