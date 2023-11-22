Четыре безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены у Крыма — МО РФ
09:05 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре украинских безэкипажных катера, следовавшие к Крыму, обнаружены и уничтожены в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.
«22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены», — сообщили там.
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