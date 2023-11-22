Пакистан намерен закупать у России большие объемы нефти — посол в РФ
09:20 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пакистан заинтересован в расширении поставок российской нефти, с Москвой ведутся переговоры о заключении долгосрочных контрактов. Об этом заявил в первом интервью ТАСС новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.
«Россия — один из источников, где мы можем получить дешевую нефть, и это то, чем занимаются наши технические эксперты. Наш временный федеральный министр энергетики Пакистана Мухаммад Али даже сказал, что изначально мы хотели бы закупать 10% от общего потребления нефти в России. Впоследствии этот объем может быть увеличен до 30%», — сказал дипломат.
Он пояснил, что Исламабад заинтересован в заключении долгосрочных контрактов с Москвой и «переговоры на продвинутом уровне по этому вопросу ведутся».
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