Пакистан намерен закупать у России большие объемы нефти — посол в РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистан заинтересован в расширении поставок российской нефти, с Москвой ведутся переговоры о заключении долгосрочных контрактов. Об этом заявил в первом интервью ТАСС новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.

«Россия — один из источников, где мы можем получить дешевую нефть, и это то, чем занимаются наши технические эксперты. Наш временный федеральный министр энергетики Пакистана Мухаммад Али даже сказал, что изначально мы хотели бы закупать 10% от общего потребления нефти в России. Впоследствии этот объем может быть увеличен до 30%», — сказал дипломат.

Он пояснил, что Исламабад заинтересован в заключении долгосрочных контрактов с Москвой и «переговоры на продвинутом уровне по этому вопросу ведутся».