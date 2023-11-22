«Ангарский маньяк» Попков получил еще 10 колонии по новому делу о трех убийствах

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Иркутске вынес четвертый приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, ранее уже осужденному, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства. По новому делу о трех эпизодах он получил еще 10 лет колонии, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

«Попкову назначили наказание 10 лет лишения свободы», — сказали в пресс-службе.