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«Ангарский маньяк» Попков получил еще 10 колонии по новому делу о трех убийствах

10:00 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Иркутске вынес четвертый приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, ранее уже осужденному, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства. По новому делу о трех эпизодах он получил еще 10 лет колонии, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

«Попкову назначили наказание 10 лет лишения свободы», — сказали в пресс-службе.

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