Средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над Крымом

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — сообщили там.