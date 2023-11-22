Турция будет просить СБ ООН и МАГАТЭ проверить наличие у Израиля ядерного оружия — Эрдоган

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция обратится в Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбами проверить наличие у Израиля ядерного оружия. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на деловом форуме в Алжире, высказывания которого приводит газета Star.

«Мы будем выступать с инициативами и в СБ ООН, и в МАГАТЭ по вопросу, который угрожает безопасности региона, в частности Турции», — отметил турецкий лидер.