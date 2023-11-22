План ЕС по оказанию военной помощи Украине на 20 млрд евро может провалиться — Bloomberg
10:32 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
План Евросоюза по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на закупку вооружений для Киева может провалиться из-за внутренних разногласий стран сообщества. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата.
По его словам, некоторые члены блока, включая Германию, не смогли договориться об условиях выделения всего объема средств. Вместо этого они надеются, что смогут договориться о выделении 5 млрд евро на 2024 год и взять на себя обязательства по оказанию дальнейшей поддержки Киеву. Другой дипломатический источник отметил, что различные проекты по поддержке Украины блокируются Венгрией, которая считает необходимым сначала обсудить общую стратегию предоставления помощи Киеву.
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