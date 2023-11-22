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Зеленский признал отсутствие значимых успехов в контрнаступлении Киева

11:05 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении, и отметил, что ВС «трудно оставаться сильными».

Журналист телеканала Fox News спросил президента, не является ли отсутствие продвижения украинских войск плохим сигналом и признаком того, что контрнаступление идет не по плану. Зеленский ответил, что когда украинская власть говорит «о результатах на поле боя», то нужно больше достижений.

«Это нехороший сигнал. Это правда. Но <…> оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя», — сказал он в интервью.

«И опять же, извините, что я повторяю это, но это не кино, не может быть волшебство каждый день», — добавил президент.

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