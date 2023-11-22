Зеленский признал отсутствие значимых успехов в контрнаступлении Киева
11:05 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении, и отметил, что ВС «трудно оставаться сильными».
Журналист телеканала Fox News спросил президента, не является ли отсутствие продвижения украинских войск плохим сигналом и признаком того, что контрнаступление идет не по плану. Зеленский ответил, что когда украинская власть говорит «о результатах на поле боя», то нужно больше достижений.
«Это нехороший сигнал. Это правда. Но <…> оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя», — сказал он в интервью.
«И опять же, извините, что я повторяю это, но это не кино, не может быть волшебство каждый день», — добавил президент.
НОВОСТИ
- 11:00 22.11.2023
- ВВС США просят уволенных из-за отказа от вакцины летчиков вернуться на фоне кризиса кадров
- 10:32 22.11.2023
- План ЕС по оказанию военной помощи Украине на 20 млрд евро может провалиться — Bloomberg
- 10:20 22.11.2023
- Турция будет просить СБ ООН и МАГАТЭ проверить наличие у Израиля ядерного оружия — Эрдоган
- 10:05 22.11.2023
- Средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над Крымом
- 10:00 22.11.2023
- «Ангарский маньяк» Попков получил еще 10 колонии по новому делу о трех убийствах
- 09:32 22.11.2023
- Предатель Беленко, умерший в США, вряд ли прожил счастливую жизнь — Песков
- 09:20 22.11.2023
- Пакистан намерен закупать у России большие объемы нефти — посол в РФ
- 09:05 22.11.2023
- Четыре безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены у Крыма — МО РФ
- 09:00 22.11.2023
- Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии
- 22:26 21.11.2023
- США не откажутся от поставок оружия ни Израилю, ни Украине - Госдеп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать