«Заминировавший» 800 объектов в РФ и Белоруссии россиянин осужден на 2,5 года — ФСБ
11:20 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россиянин, разославший в 2021 году письма с террористическими угрозами в отношении более 800 объектов на территории России и Белоруссии, осужден на 2,5 года колонии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Как отметили в ЦОС, гражданин России 2004 года рождения, осуществивший в марте — мае 2021 года с электронных почтовых адресов иностранных доменов рассылку ложных террористических угроз в адрес 395 объектов 37 регионов России, а также 450 объектов в Белоруссии, был задержан ранее в Омске благодаря совместным действия ФСБ и МВД России и КГБ Белоруссии.
«По результатам расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Советским районным судом Омска лицо, причастное к указанным преступлениям, осуждено и с учетом деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием приговорено к 2,5 года лишения свободы и взысканию причиненного материального ущерба в размере 2,5 млн рублей», — сообщили в ФСБ.
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