В Ингушетии нейтрализовали открывшего огонь по правоохранителям бандита — ФСБ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции (КТО) в Сунже Республики Ингушетия нейтрализовали бандита, открывшего по ним огонь, его личность устанавливается. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Управления ФСБ России по региону.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже Республики Ингушетия. При попытке задержания последний оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении.