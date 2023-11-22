В Москве открылась конференция по искусственному интеллекту AI Journey-2023

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Фото пресс-службы Сбера



В Москве в среду, 22 ноября, состоялось открытие международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) и анализу данных AI Journey 2023. В церемонии приняли участие первый заместитель председателя правления Сбераи помощник президента РФ

Александр Ведяхин отметил, что конференция проводится уже восьмой год, в прошлом году ее общая аудитория составила более 50 млн человек, сейчас она может превысить 100 млн. «AI Journey – крупнейшая площадка, которая объединяет множество участников из очень большого количества стран», – подчеркнул он.

Помощник президента РФ Максим Орешкин, в свою очередь, отметил, что искусственный интеллект уже вошел во все сферы, меняет жизнь людей по всей планете и в том числе в России. «Очевидно, этот тренд будет только набирать обороты. И очень здорово, что в этих технологиях Россия показывает серьезные достижения», – сказал он.

Восьмая международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), организованная Сбером, проходит в Москве с 22 по 24 ноября и посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ), их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи.

22 ноября в формате keynote talks спикеры расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях. Во время молодежного трека пройдет открытый диалог с юными участницами конференции, которые уже добились успехов и продолжают свой яркий путь в сфере ИИ. Затем состоятся лекции экспертов в области передовых технологий, воркшопы и мастер-классы.

23 ноября эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). В фокусе внимания дискуссий будет развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и т. д. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.

24 ноября – заключительный день конференции, ключевой темой которого станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и на благо общества. В рамках трека ESG будут затронуты вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу.