Депутаты Мосгордумы начали заседание по рассмотрению бюджета Москвы
12:02 22.11.2023
В Московской городской думе депутаты приступили к рассмотрению бюджета на 2024 и плановый период 2025–2026 годов. В повестке заседания значатся шесть вопросов. В частности, парламентарии рассмотрят проект постановления «О награждении почетными грамотами Московской городской думы», законопроект «О внесении изменений в закон города Москвы «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города», законопроект «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Напомним, ранее комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике рассмотрела и рекомендовала депутатам принять законопроект «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
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