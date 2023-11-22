Депутаты Мосгордумы начали заседание по рассмотрению бюджета Москвы

12:02

В Московской городской думе депутаты приступили к рассмотрению бюджета на 2024 и плановый период 2025–2026 годов. В повестке заседания значатся шесть вопросов. В частности, парламентарии рассмотрят проект постановления «О награждении почетными грамотами Московской городской думы», законопроект «О внесении изменений в закон города Москвы «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города», законопроект «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Напомним, ранее комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике рассмотрела и рекомендовала депутатам принять законопроект «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».